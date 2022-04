Die Schweizer WM-Gruppe - Das Staatspräsidenten-Team, Neymars Seleção und ein 87-Millionen-Superstar

Die Schweizer Nati hatte am Freitagabend kein Losglück. So wurde sie in eine Gruppe zusammen mit Brasilien, Serbien und Kamerun gelost. Wir stellen dir die Gegner vor und verraten Details sowie die grössten Stars.

Hier lost Losfee Lothar Matthäus die Schweiz in die Gruppe zu Brasilien. SRF

Darum gehts Die Schweiz trifft an der WM Ende Jahr auf Brasilien, Serbien und Kamerun.

Coach Murat Yakin und seine Spieler wollen die Gruppenphase überstehen.

Doch es wird schwierig, die Gegner sind happige Gegner.

«Was für eine Gruppe, ich kann es nicht erwarten!» Das schreibt Nati-Youngster Noah Okafor nach der Auslosung am Freitagabend. Xherdan Shaqiri meinte: «Wir wollen die Gruppe überstehen, das wird sehr schwierig. Dafür brauchen wir drei gute Leistungen. Aber wir haben Selbstvertrauen und viel Erfahrung. Wir wollen so weit wie möglich kommen.» Der Chicago-Star formulierte also bereits Ziele, erkannte aber auch, diese Gruppe, ja sie wird schwer.

Die Schweizer Nati trifft Ende Jahr an der WM in Katar in der Gruppe G auf Brasilien, Serbien und Kamerun. Es ist fast die gleiche Gruppe wie beim Turnier vor vier Jahren in Russland – mit einer Ausnahme: Kamerun. Gegen das afrikanische Land hat die Schweiz noch nie in ihrer Historie gekickt. Was für eine Hammergruppe! Auch wenn Coach Murat Yakin meint: «Tolle Mannschaften, tolle Nationen.» Ein Weiterkommen der Nati? Muss das klare Ziel sein – doch ein Selbstläufer wird es nicht werden.

Wir stellen dir die WM-Gegner der Schweiz (Fifa-Ranking: 14, Marktwert rund 234 Millionen Franken) vor.

Brasilien: Neymar, Vinicius Junior – ein Land voller Superstars

Was für eine Fussball-Historie! Was für Superstars! Das südamerikanische Land ist bereits fünfmal Weltmeister geworden (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). An den letzten Weltmeisterschaften enttäuschte die aktuelle Weltnummer eins des Weltfussballs zwar. So scheiterte das Land 2018 im Viertelfinal mit 1:2 an Belgien und 2014 gab es im Halbfinal die absolute Peinlich-Pleite (1:7) gegen Deutschland. Immerhin: 2019 gewann die Seleção die Copa America.

Das Team ist gespickt von Stars. Insgesamt hat die Nationalmannschaft einen Marktwert von rund 864 Millionen Franken. Angeführt wird das Team von PSG-Superstar Neymar. Dabei ist der 30-Jährige nicht einmal der Fussballer, der am meisten Marktwert hat (91 Millionen). Es ist Real Madrids Vinicius Junior (21) mit über 100 Millionen Franken.

Des Weiteren gibt es noch Richarlison, Casemiro, Marquinhos und natürlich Liverpool-Goalie Alisson. Allesamt haben sie einen Marktwert von mehr als 50 Millionen Franken. Die Schweiz muss gewappnet sein. Die Nati tritt am 28. November in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Brasilien an. 2018 in Russland gab es ein 1:1. Welches Resultat gibt es dieses Jahr?

Serbien: Aufpassen auf den 87-Millionen-Mann Vlahovic

Erinnerungen kommen hoch, wenn die Fussball-Fans an das WM-Spiel 2018 gegen Serbien (Fifa-Ranking: 25) denken. Zwar gewann die Nati mit 2:1, doch die Partie blieb noch eine sehr, sehr lange Zeit allen Beteiligten in Erinnerung. Die Nati-Stars Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Stephan Lichtsteiner zelebrierten die Tore mit Doppeladler-Posen. Es entfachte eine riesige Debatte zwischen Schweizern, Kosovo-Albanern und Serben – in der Schweiz wie auch international.

Ja, das Ganze löste gar eine Grundsatzdiskussion darüber aus, was unter Identifikation der Nati-Stars mit der Schweiz zu verstehen ist. Immerhin: Wegen dieses Spiels wissen nun alle: Man weiss nun mit einer solch brisanten Situation umzugehen. Auch, dass es eine alles entscheidende Partie sein kann – die Nati trifft in ihrem dritten Gruppenspiel am 2. Dezember auf Serbien – könnte von Vorteil sein.

Der grösste Star von Serbien ist Juve-Spieler Dusan Vlahovic. AFP

Es ist aber Fakt, dass sich Serbien sportlich massiv gesteigert hat. Das Team ist besser als jenes von 2018. In der Qualifikation setzte man sich gegen Portugal und Cristiano Ronaldo durch und qualifizierte sich direkt für die WM in Katar. Serbien hat einen Marktwert von rund 344 Millionen Franken. Der grösste Star ist Juve-Spieler Dusan Vlahovic. Der 87-Millionen-Mann schiesst derzeit die italienische Liga kurz und klein. Aber es sind auch noch weitere Stars zu nennen.

Lazios Sergej Milinkovic-Savic etwa oder Fiorentinas Nikola Nikola Milenkovic. Erstgenannter ist mehr als 70 Millionen Franken wert, Milenkovic mehr als 20. Gecoacht wird das Team von Dragan Stojkovic, einst selbst einer der besten Balkan-Fussballer, die die Welt je gesehen hat. 2006, 2010 und 2018 war nach der Vorrunde fertig – mit diesem Hochbegabten-Team kann sehr viel möglich sein.

Kamerun: Das Team mit den Befehlen von ganz oben

Einst coachte Winfried Schäfer das afrikanische Team. Daran werden sich wohl noch viele aus der 20-Minuten-Community erinnern. Viele verbinden Kamerun wohl auch mit Roger Milla. Mit ihm erreichte das Land 1990 die WM-Viertelfinals. Zuletzt schaffte Kamerun im Afrika-Cup den Sprung in den Halbfinal. Zu wenig! Nach dem Turnier wurde Trainer Sergio Conceição entlassen. Bayern-Mann Eric Maxim Choupo-Moting wetterte öffentlich gegen ihn. Ersetzt wurde der Portugiese durch Kamerun-Legende Rigobert Song. Und er hatte einen Wahnsinns-Einstand! Gegen Algerien setzte er sich mit seinen Männern in der WM-Quali durch.

Das Song-Team hat einen Marktwert von rund 130 Millionen Franken – und damit deutlich weniger als Brasilien, Serbien und auch die Schweiz. Aber natürlich hat auch Kamerun ein paar Stars. Goalie André Onana zum Beispiel, der ab der kommenden Saison bei Inter Mailand zwischen den Pfosten steht. Oder – wie erwähnt – Bayern-Star Choupo-Moting. Aufpassen muss man auch auf Napolis André Zambo Anguissa, der mit über 30 Millionen Franken den höchsten Marktwert hat. Aus der Schweiz bestens bekannt ist natürlich YB-Mann Nicolas Moumi Ngamaleu.