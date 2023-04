Hazel Brugger über ihre Rolle als Mutter

1 / 7 Die Schweizer Comedy-Ikone Hazel Brugger tourt wieder mit ihrem Programm «Kennen Sie diese Frau». IMAGO/Future Image Vor rund zehn Jahren begann Hazel Brugger ihre Karriere auf der Bühne. Vorübergehend musste sie kürzer treten. Noëlle Guidon Auf Instagram postete sie damals in ihrer Story ein dreiseitiges Statement. «Ich war jetzt längere Zeit gesundheitlich angeschlagen, erschöpft und werde die Umstände nutzen, um eine Pause einzulegen», schrieb sie. Noëlle Guidon

Darum gehts Seit fünf Jahren lebt die gebürtige Schweizerin Hazel Brugger gemeinsam mit Ehemann Thomas Spitzer und ihrer Tochter in Deutschland.

Ein Jahr nach der Geburt ihres Kindes ist Brugger am Anschlag und gibt eine Auszeit bekannt.

In einem Interview verrät sie nun, dass sie im Muttersein ernüchtert wurde.

Mehr als ein Jahr ist es her, seitdem Hazel Brugger in einem emotionalen Statement ihre berufliche Auszeit bekannt gab. Aktuell geht sie wieder auf Tour, ihr Programm «Kennen Sie diese Frau», das am 30. April im Zürcher Kongresshaus stattfindet, ist bereits ausverkauft.

Wie sie heute Familie und Beruf unter einen Hut bringt, hat sie in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten» verraten. «Ich denke, die beste Strategie ist, sich als Mutter ein bisschen überflüssiger zu machen und sich ehrlich darüber zu freuen, wenn das Kind auch andere Bezugspersonen hat. Wenn die Kita geschlossen hat, kommt halt mal ein Babysitter. Das Mühsamste ist das ständige schlechte Gewissen, das muss man ausschalten», so die 29-Jährige.

Brugger steht zu verletztem Ego

Weiter gibt die Comedian an, was das Muttersein anbelangt , heute ernüchtert zu sein. So habe sie realisiert, dass es in einer heterosexuellen Beziehung, in der die Frau das Baby gebärt, nicht möglich ist, die Verantwortung fifty-fifty aufzuteilen. Dabei bezieht sie sich auf den Fakt, dass das Kind sich natürlicherweise mehr derjenigen Person zuwendet, die es ernährt. «Ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich das nicht mit einberechnet habe, auch wenn ich überzeugt bin, dass viel mehr Gleichberechtigung in der Elternschaft möglich wäre, als dies heute allgemein der Fall ist.» Der Druck der Vereinbarkeit sei für sie extrem spürbar gewesen.

Irgendwann habe sie dann kapituliert, worunter ihr Ego ganz schön gelitten hatte. Das Gefühl, versagt zu haben, hätte ihr enorm zu schaffen gemacht. «Aber erstens ist Versagen nichts Endgültiges und zweitens nichts Schlimmes. Je früher man seine Grenzen erkennt und akzeptiert, desto besser kann man sich sein Leben innerhalb dieser Grenzen einrichten», wie sie dem Magazin weiter erklärt.

Seit 2017 lassen Hazel Brugger und Thomas Spritzer ihre Fans via dem Youtube-Kanal Hazel & Thomas an ihrem Leben teilhaben. Zusätzlich zu ihrem Beziehungs-Podcast «Nur verheiratet» ist nun der neue Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis» dazugekommen. Darin plaudert das Paar über alles, was es bewegt, von tagesaktuellen Themen bis hin zu seiner Rolle als Eltern.