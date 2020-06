17,2 % Alkohol

Das stärkste Bier der Schweiz reift im Kloster

Im Thurgauer Kloster Fischingen wird das stärkste Bier der Schweiz gebraut. Doch den Machern geht es nicht um Alkohol, sondern um Geschmack.

Die Bierbraukunst in Klöstern hat eine lange lange Tradition – das zeigt der weltbekannte St. Galler Klosterplan aus dem Jahr 820, in dem das perfekte Kloster skizziert wurde. Dazu gehören natürlich Kirche, Kreuzgang, Schreib- und Schlafsäle, nicht minder wichtig scheint aber auch das leibliche Wohl gewesen zu sein, denn im 1200 Jahre alten Plan finden sich gleich drei Brauräume.

So stellten sich Mönchen um 820 das perfekte Kloster vor. Ganz wichtig in der Planung: Räume zum Bierbrauen.

Was Bierbrauen im Kloster wohl ebenfalls begünstigte, ist die Tatsache, dass Mönche während der Fastenzeit zwar nicht essen, dafür aber trinken durften. Wie viel Bier das war? Dieser Frage widmete der heilige Benedikt in seinen Klosterregeln ein eigenes Kapitel, blieb aber äusserst vage. «Der eine so, der andere so», schrieb er vieldeutig.

Das Thurgauer Bier schlummert in Champagnerflaschen

Auch hinter den dicken Mauern des Klosters Fischingen im Thurgau wird seit über 900 Jahren gebetet, gearbeitet – aber auch Bier gebraut und getrunken. Seit 2014 wirkt in der kleinen Brauerei ein Team um Braumeister Martin Wartmann und kreiert unter dem Namen Pilgrim edle Spezial- und Starkbiere. Am obersten Ende der Sortimentsskala stehen die Grand-Cru-Jahrgangsbiere, die ein Jahr lang in französischen Cognacfässern im Klosterkeller reifen, danach in Champagnerflaschen schlummern und stilecht mit dem passenden Korken verschlossen sind.