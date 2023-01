Startet Russland bald eine zweite Invasion von Belarus aus?

Die belarussischen und russischen Streitkräfte führen in Belarus gemeinsame Manöver durch, die noch bis am 1. Februar dauern sollen. Wie das Verteidigungsministerium von Belarus mitteilt, werden gemeinsam «Luftaufklärung, Luftpatrouillen entlang der Staatsgrenze und Luftunterstützung von Bodentruppen» geübt. Mindestens acht russische Kampfflugzeuge sowie zwölf Militärhelikopter sollen bereits eingetroffen sein, wie die «Welt» schreibt.

Belarus ist faktisch bereits Kriegspartei

Ukrainische Militärs warnen immer wieder vor einem drohenden Angriff aus dem Norden. Und mit der grossen Unterstützung Russlands ist Belarus ohnehin schon lange Kriegspartei, auch wenn es bislang nicht offiziell in den Krieg eingetreten ist. Das Land von Staatschef Lukaschenko ist Rückzugsgebiet für verletzte russische Soldaten, zudem hat Belarus Russland Kriegsmaterial in grossem Umfang zur Verfügung gestellt.

Auch spielen die belarussischen Truppen eine wichtige Rolle bei der Ausbildung neu eingezogener russischer Streitkräfte, denn Russland ist hier schon länger an seine Grenzen gelangt. Iranische Offiziere sollen darüber hinaus die Russen in der Bedienung der iranischen Drohnen schulen – ebenfalls auf belarussischem Boden.

Startet «Unionsstaat» bald erneute Invasion?

Und doch gibt es auch deutliche Zweifel an einem Kriegseintritt von Belarus. Der Thinktank «Institute for the Study of War» geht davon aus, dass die Kapazitäten zur Truppenausbildung in Belarus bereits mit den mobilisierten Russen ausgelastet sind. Von den 45’000 belarussischen Soldaten dürften demnach etwa 15’000 kampfbreit sein – im Vergleich zu den 300’000 bisher mobilisierten Russinnen und Russen fielen diese kaum ins Gewicht.