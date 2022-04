Dieter Bohlen deckt auf: Das steckt hinter dem Hochzeitsbild von Pietro Lombardi und Katja Krasavice

Die beiden sorgten am Donnerstag mit diesem Foto für Hochzeits-Gerüchte.

In dem Video zur Collab sind Katja in einem Hochzeitskleid, Pietro als Bräutigam und Dieter als Priester zu sehen.

Der 68-Jährige veröffentlicht mit den beiden eine Neuinterpretation von seinem 90er-Hit «You're My Heart, You're My Soul».

Pietro Lombardi (29) und Katja Krasavice (25) haben am Donnerstag mit einem Ringbild für Aufmerksamkeit gesorgt. Anschliessend folgten Schnappschüsse vor dem Traualtar.

Erst teilten Pietro Lombardi (29) und Katja Krasavice (25) ein Ring-Foto, dann ein Hochzeitsbild: Nun ist klar, was zwischen dem ehemaligen DSDS-Gewinner und der Rapperin wirklich läuft. Dabei wurde das Geheimnis auf Instagram von niemand Geringerem als dem Poptitanen Dieter Bohlen (68) gelüftet.

Der Ex-DSDS-Chefjuror hat mit den beiden einen neuen Song herausgebracht – und zwar ein Cover von Bohlens Hit «You're My Heart, You're My Soul». Wie bereits unzählige Fans vermuteten, haben die beiden nicht wirklich geheiratet. Das Hochzeitsfoto, das sie auf Instagram posteten, war lediglich ein Ausschnitt von ihrem neuen Musikvideo.

Einen ersten Einblick in den neuen Song gab Bohlen in einem Clip, den er auf Instagram veröffentlichte. Katja singt darin einen Teil auf Deutsch im Hochzeitskleid, während Pietro als Bräutigam auftritt. Der Poptitan überrascht im Priester-Outfit und mit einer Bling-Bling-Kette um den Hals, an der der Buchstabe «D» baumelt.