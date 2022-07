Basel: Das steckt hinter dem mysteriösen Tatort

Die Staatsanwaltschaft, in Basel zuständig für alle Verbrechen, war ahnungslos. Also kein Verbrechen. Aber wer steckt dann hinter diesem Tatort?

Am Boden waren die Silhouette einer Person sowie eine Blutspur zu sehen. Aber etwas an diesem Tatort stimmt nicht.

Was ist hier geschehen? Hinter der Barfüsserkirche machte sich unter dem Vordach der alten Klostermauer am Freitagmorgen die Spurensicherung zu schaffen.

Auf den ersten Blick hätte man tatsächlich annehmen können, dass hier ein Verbrechen geschehen ist. Davon ging der News-Scout auch aus, der sich am Freitag bei 20 Minuten meldete und von seiner Beobachtung hinter der Basler Barfüsserkirche berichtete. Nur: Die Staatsanwaltschaft wusste von nichts. Also war ein Verbrechen rasch ausgeschlossen. Und auch das Schweizer Fernsehen schied rasch aus, doch fest stand: Es muss sich um einen inszenierten Tatort handeln.

Alles gute Vorschläge, aber alle sind sie falsch. Des Rätsels Lösung heisst Stadtkrimi. Der Tatort war Teil einer inszenierten Krimi-Schnitzeljagd. Im Rahmen eines Teamevents wurde der Fall am Freitag natürlich gelöst. Das interaktive Spiel ist beliebt für Firmen- und Gruppenanlässe. Die Binninger Firma The Same Productions bietet den Stadtkrimi inzwischen in allen grossen Deutschschweizer Städten an.