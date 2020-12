Am Samstag hat Swissmedic den Corona-Impfstoff zugelassen.

Der Name ist eine Zusammensetzung.

Seit dem Wochenende ist der Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech in der Schweiz zugelassen.

Der kryptische Name, der sich gegen tausend andere Vorschläge durchgesetzt hat, besteht aus verschiedenen Teilen, die alle eine Bedeutung haben: Covid-19, mRNA, Community und Immunity. Covid-19 und Immunity kommen natürlich im Namen vor, weil es die Krankheit ist, gegen die eine Immunität erreicht werden soll.

mRNA bezieht sich auf die neuartige Technik, die dem Impfstoff zugrunde liegt. Und Community? Sean Marett von Biontech erklärte es an einer Medienkonferenz vom Dienstag so: «Wir haben mit Comirnaty in den letzten Monaten eine Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Behörden auf der ganzen Welt erlebt. Es war eine der besten Zusammenarbeiten, die ich je gesehen habe.»