Das Land musste in den vergangenen Wochen Millionen Nerze töten, um eine Übertragung der Corona-Mutation im grossen Stil auf den Menschen zu verhindern.

In Dänemark wurden wegen einer Corona-Mutation alle Nerze getötet.

Unklar ist, wo genau die Mutation in der Schweiz gefunden worden ist

Eine Petition fordert deshalb ein Importverbot von tierquälerisch erzeugten Pelzprodukten in die Schweiz.

Auch in der Schweiz gibt es zwei Fälle von Corona-Mutationen, wie eine Studie jetzt herausfand.

Dänemark keulte Millionen Nerze, da man eine Corona-Mutation in einigen Nerzfarmen fand.

In Dänemark wurden wegen eines Corona-Ausbruches bei Nerzen die Tiere massenhaft geschlachtet, wie 20 Minuten berichtete. Die englische Zeitung «The Guardian» berichtet nun, dass die Corona-Mutation Y453F auch in der Schweiz vorkomme. Die Zeitung bezieht sich dabei auf e ine Studie von englischen Forscher n. Wissenschaftler haben demnach herausgefunden, dass es auf der ganzen Welt bereits Zeichen von Corona-Mutationen gibt. Die gefundene Corona-Mutation könne sich auch auf Menschen übertragen.