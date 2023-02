Ineos Grenadier: Das steckt hinter der Defender-Kopie

Die Geschichte liest sich wie eine Miniserie von Netflix. Milliardär Jim Ratcliffe empört sich Anfang 2016 öffentlich darüber, dass Land Rover seine Gelände-Ikone Defender in Pension schickte und durch einen SUV mit gleichem Namen ersetzte. Er beschliesst, seinen eigenen Geländewagen zu bauen. Weil diese Idee in einem Londoner Pub namens Grenadier entsteht, wird die Bezeichnung für einen «Fusssoldaten» des 17. Jahrhunderts schnell zum Namen des Modells erkoren.

Ratcliffe und sein Team klopften fortan in der Königsklasse der Zubehörbranche an. Die Verbrennermotoren kommen von BMW, das Automatikgetriebe von ZF, die Allradtechnik von Magna aus Österreich und viele Teile der Elektronik von Bosch. Schliesslich kauft die neue Firma die von Mercedes nicht mehr benötigte Smart-Fabrik im Elsass. Das Überraschungspaket ist geschnürt, es kann geliefert werden.

Altmodisch und modern

Von aussen ist schnell sichtbar, wie stark der Neuling vom klassischen Ur-Defender inspiriert, zuweilen sogar kopiert wurde. Innen öffnen sich zwei Welten: Der mittige Monitor beherbergt im Stil der neuen, digitalen Zeit Tacho, Drehzahl oder das Navi. Als Kontrast gibt es in der Mittelkonsole beschriftete Druck- und Drehschalter hinter den beiden Hebeln – der rechte ist der von BMW übernommene Wählschalter der Achtgangautomatik, der linke die Bedienung für die Antriebsuntersetzung. Ein weiteres Bedienfeld findet sich wie in einem Flugzeug mittig im Kopfraum. Hier werden zum Beispiel die drei Sperren aktiviert oder per Kippschalter montiertes Zubehör wie Seilwinde oder Zusatzscheinwerfer gesteuert.