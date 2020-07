vor 48min

Mutation oder Fake?

Das steckt hinter der Einhorn-Kuh

Auf Social Media ist ein Bild aufgetaucht von einer Kuh mit nur einem Horn. Rasch kamen Fake-Vorwürfe auf. Ein Ostschweizer Kuhflüsterer klärt auf.

von Michel Eggimann

Darum gehts Ein Bild zeigt eine Kuh mit nur einem Horn.

Dieses Horn befindet sich wie bei einem Einhorn mitten auf der Stirn.

Für den Kuhflüsterer Christian Manser ist das Bild echt.

Gemobbt wird die Kuh deswegen nicht, auch wenn es bei Kühen Mobbing gibt.

In einer Schweizer Facebook-Gruppe für Landwirtschaft-Fans kursiert ein Bild von einer speziellen Kuh. Die Kuh hat nur ein Horn, und dieses ist mitten auf der Stirn. Das Horn zeigt fast kerzengerade nach oben. Angelehnt an Einhörner meint der Mann, der das Bild gepostet hat: «Und es gibt sie doch … nur pink sind sie nicht.»

Viele Personen in der Gruppe reagieren erstaunt auf die ungewöhnliche Kuh. Einige sind der Meinung, dieses Bild sei eine Fotomontage. Andere fragen nach der Rasse des Tieres. Und Dritte liefern mögliche Gründe für das eine Horn auf der Stirn der Kuh. Die Rede ist etwa von einer Mutation oder einer Missbildung.

Horn ist eine Mutation

Der Ostschweizer Christian Manser, der an der Olma die Säulirennen kommentiert, gilt in der gesamten Schweiz als Kuhflüsterer. Er klärt auf: «Bei der Kuh handelt es sich nicht um ein Fabelwesen. Das Foto scheint mir echt zu sein.» Das eine Horn sei eine Mutation. Manser führt aus: «Solche Missbildungen entstehen schon während der Trächtigkeit der Mutterkuh. Meistens passieren sie durch Einflüsse von aussen.» Infrage kommen etwa Vergiftungen durch Essen oder Krankheiten wie virale Infektionen.

Fabelwesen Fabelwesen gelten als Geschöpfe, deren äussere Erscheinung durch die Fantasie der Menschen geprägt ist. Die Existenz von solchen Geschöpfen konnte jeweils noch nicht belegt werden. Fabelwesen können etwa menschliche Wesen, Tiere oder Geistwesen sein. Sie kommen in Märchen, Fabeln oder in der Mythologie vor. Ein konkretes Beispiel sind Einhörner. Bisher konnte noch niemand belegen, dass es diese Wesen tatsächlich gibt, und trotzdem gibt es etliche Dinge im Design von Einhörnern.

Schädlich für die Kuh selbst sei diese Missbildung nicht. Andere würden oft tödlich enden für die Tiere, so der Kuhflüsterer. Wenn ein Kalb beispielsweise zwei Köpfe habe bei der Geburt oder Missbildungen im Körper habe, bedeute dies meist ein früher Tod. Selbst gesehen, habe er eine Kuh mit einem mittigen Horn noch nie, meint Manser. Bei der Rasse geht er im vorliegenden Fall von Zebu aus. Verbreitet ist diese vor allem dort, wo es warm und feucht sei, also in Ländern wie Pakistan oder Indien. Doch auch in der Schweiz gebe es vereinzelte Zebus.

Das Bild der Kuh stammt offenbar aus Brasilien, wie metro.co.uk berichtet. Es kursierte bereits 2015. In Umlauf gebracht wurde es von einem Fotografen.

Mobbing durch Ausgrenzung

«Die anderen Kühe interessieren sich wohl nicht gross für die Besonderheit der Kuh. Für die Rang-Reihenfolge in der Herde sind andere Aspekte ausschlaggebend. Denn auch bei Kühen gibt es Mobbing», so Manser. Das Mobbing zeige sich durch die Ausgrenzung von einzelnen Tieren. So sei klar geregelt, wer als Erstes zum Futternapf dürfe, oder wer als Erstes zum Brunnen dürfe. Wenn eine rangtiefe Kuh nicht horche, werde sie geplagt.