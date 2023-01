Basel: Die Bucketlist vor dem Pflegehotel St. Johann bewegte zum Nachdenken

Das Projekt «Before I die» ist ein globales Kunstprojekt der amerikanischen Künstlerin Candy Chang. Das Projekt entstand 2011, als Chang einen geliebten Menschen verlor und sich mit dem Gedanken auseinandersetzte, was sie vor dem Tod noch verwirklichen und erleben möchte. Die Idee, diese Gedanken mit Kreide auf eine Tafel zu schreiben, fand auf der ganzen Welt anklang. Auch in der Schweiz wurde es in verschiedenen Städten bereits verwirklicht. Im Sommer 2022 fand es im Kanton St. Gallen statt, seit Oktober 2022 stehen Kreide und Tafeln vor dem Pflegehotel St. Johann in Basel.