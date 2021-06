Corona-Spätfolgen – Das stellt Covid-19 mit unserem Gehirn an

«Verschiedene Studien haben bereits gezeigt, dass Viren Entzündungen im Gehirn auslösen können. Ob auch Covid-19 dazu in der Lage ist, darüber konnte bisher nur spekuliert werden. Wir wollten in unserer Forschungsarbeit herausfinden, was genau auf zellulärer Ebene im Gehirn passiert, wenn Patienten schwer an Covid-19 erkrankt sind», so Andreas Keller, Professor für Klinische Bioinformatik an der Universität des Saarlandes.