Barcelona dementiert Karriereende von Sergio Agüero scharf

Am Samstagabend vermeldeten dann spanische Medien, dass der Argentinier wegen Herzproblemen per sofort zurücktritt.

Er leidet an Herzrhythmusstörungen.

Sergio Agüero war Ende Oktober in der 40. Minute des Erstligaspiels des FC Barcelona im heimischen Camp Nou gegen Deportivo Alavés plötzlich zusammengebrochen.

Am Samstag hiess es in spanischen Medien, dass der 33 Jahre alte argentinische Nationalspieler in der kommenden Woche offiziell sein Karriereende bekanntgeben werde.