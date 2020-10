Schuldig wegen Verleumdung : Das Strafmass der «Rickli-Rapper» wird erhöht

Der «Rickli-Rap» musste vor dem Berner Obergericht neu verhandelt werden. Die Musiker haben das Nachsehen: Die Richter belangten sie nun auch wegen Verleumdung.

Der Liedtext der fünf Musiker enthielt an die SVP-Politikerin Natalie Rickli gerichtete Schimpfworte und Äusserungen sexuellen Inhalts.

Am Freitag fällten die Richter ihren Schuldspruch – er lautet neu auf Verleumdung.

Die Urheber des obszönen Raps über SVP-Politikerin Natalie Rickli sind am Freitag in Bern wegen Verleumdung verurteilt worden. Das Berner Obergericht sprach bedingte Geldstrafen von mehreren tausend Franken aus.

Das Bundesgericht kam 2019 zum Schluss, der Freispruch des Berner Obergerichts vom Vorwurf der sexuellen Belästigung sei zurecht erfolgt. Die Musiker hätten nie versucht, Rickli das Lied direkt zukommen zu lassen. Hingegen solle das Obergericht nochmals prüfen, ob eine Verurteilung wegen Verleumdung anstatt übler Nachrede in Frage komme.

Leicht höheres Strafmass

Reuige Rapper

Die Rapper hatten in früheren Aussagen vor Gericht Reue gezeigt. Der Text sei in 20 Minuten entstanden und der Song «ziemlich spontan» aufgenommen worden. Die Idee sei gewesen, total zu übertreiben. Dem eigenen Publikum sei das klar gewesen. Heute würde man den Song aber nicht mehr so machen.