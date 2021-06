Verbot in Kalifornien gekippt : «Das Sturmgewehr ist wie ein Schweizer Sackmesser»

Ein seit über 30 Jahren geltendes Verbot von Sturmgewehren im US-Staat Kalifornien wurde von einem Bundesrichter aufgehoben. Der Gouverneur hat umgehend Berufung angekündigt.

Ein US-Richter hat ein seit mehr als 30 Jahren geltendes Verbot für Sturmgewehre in Kalifornien gekippt. In seiner 94-seitigen Urteilsbegründung erklärte der Bundesrichter Roger T Benitez, das 1989 in Kraft gesetzte Verbot sei verfassungswidrig. US-Bürger besässen das Recht auf Besitz halbautomatischer Schusswaffen. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom nannte die Entscheidung eine «direkte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit» und kündigte Berufung an.