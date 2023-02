Wettbewerb : Das SunIce-Festival mit all seinen Extras für dich und dein*e BFF

Lass dich vom magischen Coachella der Berge verzaubern. Nimm am Wettbewerb teil und erlebe das SunIce-Festival von einer noch exklusiveren Seite.

Headliner, die es in sich haben

Die Techno-Legenden Adam Beyer und Sven Väth sind nämlich am Start, genauso wie die Brasilianerin ANNA, die italienische Newcomerin Anfisa Letyago und Wade, der mit feinsten Latin-Tech-House-Tunes begeistert. Neu dabei ist auch Kobosil – aktueller Hype-Act des Dark Techno Genres. Ebenfalls dabei sind Future-House-Virtuose RetroVision, VIZE und AVAION, der mit seinen fast schon hypnotischen Tracks Millionen von Menschen begeistert. Der an Nummer acht der offiziellen DJ-Weltrangliste gesetzte Timmy Trumpet führt dabei gemeinsam mit dem französischen Welt-DJ Kungs das Line-Up an. Viele mehr werden noch folgen. Willst du keine News zu DJ-Line-Up, Tickets oder Aktivitäten mehr verpassen? Dann folge SunIce-Festival jetzt auf Instagram.