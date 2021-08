Dreckige Sitze in der Business-Class - «Das Swiss-Personal hatte keine grosse Lust, den Müll zu entsorgen»

Die Swiss bietet in solchen Fällen individuelle Lösungen an.

Der Passagier selber hatte diesen Flug genommen, weil er Meilen aus dem Vielfliegerprogramm Miles & More zu g ute hatte. Damit sammelt man Meilen bei jedem Flug, die man dann später gegen Upgrades, Flüge oder Prämien einlösen kann. Allgemein fliegt M. G. nicht so oft mit Swiss, sondern eher mit Easy Jet.

Swiss sucht nach individuellen Lösungen

​Die Swiss zeigt sich einsichtig. «Wir bedauern sehr, dass die Sauberkeit der Kabine nicht zufriedenstellend war», sagt Swiss-Mediensprecher Marco Lipp auf Anfrage. Sauberkeit und Gastfreundschaft hätten höchste Priorität. Er verweist darauf, dass die Swiss in Zürich und Genf sowie an allen Aussenstationen klar definierte Reinigungsprozesse habe, die «höchsten Qualitätsstandards» entsprechen.

Grundsätzlich ha t man in solchen Fällen aber kein Anrecht auf Schadenersatz, wie Sara Stalder v on der Stiftung für Konsumentenschutz auf Anfrage sagt. Sie empfiehlt in solchen Fällen, auf jeden Fall die Airline zu kontaktieren und Fotos zu machen – also exakt so vorzugehen, wie es News -S cout M. G. auch getan hat. «Ob dann tatsächlich Schadenersatz gezahlt wird, hängt von der Kompromissbereitschaft des Unternehmens ab.»