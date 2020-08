Neues Intro fürs Kino Das «Tä-Dämmm!» von Netflix klingt so episch wie nie zuvor

Wenn du das nächste Mal einen Netflix-Film im Kino siehst (wann auch immer das sein wird, angesichts der weltweiten Lage), dröhnt dir eine neue, bombastische Fanfare um die Ohren.

Die Netflix-Fanfare ist grossartig. Sie ist kurz, hält uns also nicht lange vom ausgewählten Inhalt ab. Sie ist prägnant, wir würden sie unter Tausenden Zwei-Töne-Intros erkennen. Und sie hat Schmackes – das knallende «Tä-Dämmm!» hat uns schon oft aufgeweckt und vor der stets leicht vorwurfsvoll gestellten «Are you still watching?»-Frage auf dem Screen bewahrt.