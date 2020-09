Die Swisscom streicht ihr Unterhaltungsangebot blau: Swisscom TV heisst neu Blue TV, Teleclub neu Blue+, die Kitag-Kinos neu Blue Cinema und Bluewin wird zu Blue News. Das hat die Firma am Dienstag an einem Medienanlass bekannt gegeben.

Zu den neuen Marken kündigt Swisscom auch einige Neuheiten an, von denen die Kunden profitieren sollen. Telecomexperte Ralf Beyeler vom Online-Vergleichsdienst Moneyland verrät, was die Neuheiten taugen.

Das ist neu: Swisscom bietet die Streaming-Dienste wie Blue+ neu unabhängig vom Internet- und TV-Abo an. Bislang konnten nur Abonnenten von anderen Swisscom-Diensten das volle Programm nutzen. Blue+ soll ausserdem in den kommenden Wochen auch auf der Box von UPC verfügbar sein. Wer keine Swisscom-Rechnung will, kann etwa einzelne Sportübertragungen auch per Kreditkarte bezahlen.