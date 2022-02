Beat Feuz ist Olympiasieger - «Das Telefonat mit der Familie war einer der coolsten Momente der Karriere»

So emotional reagiert Beat Feuz auf den Olympiasieg. SRF

Darum gehts Beat Feuz ist Olympiasieger.

Nach dem Sieg blickte er aber auf seine Leidenszeit zurück.

Die Minuten in der Leaderbox waren für den Schweizer zudem besonders lang.

Beat Feuz hat es geschafft. Er ist Olympiasieger. Mit einer dominanten Fahrt sichert er sich die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking. Diese Medaille fehlte noch im Regal des 34-Jährigen. Er war bereits Weltmeister, Bronze- und Silbermedaillengewinner an Olympia, gewann vier Mal den Abfahrts-Weltcup. Nun ist er also auch Olympiasieger. Es ist erst die vierte Abfahrts-Goldmedaille für die Schweizer Männer. Das Besondere: Mit Bernhard Russi und Didier Défago bauten zwei bisherige Schweizer Olympiasieger die Strecke in China.

Bis zum Schluss stapelte Beat Feuz aber noch tief. Nach 25 Fahrern sagte er gegenüber SRF: «Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass die Strecke Neuland für alle ist. Es war zwar eine gute Fahrt und ich bin zufrieden, jetzt liegt es nicht mehr in meiner Macht. Heute muss man aber jeden auf der Rechnung haben.»

Olympiatitel ordnet Feuz hoch ein

Nach 42 Fahrern war aber klar: Es reicht zur Goldmedaille. Im Anschluss sagte er: «Es waren lange Minuten in der Leaderbox.» Besonders ein Telefonat sei für Feuz im Anschluss magisch gewesen. «Das Schöne war, dass ich mit meiner Freundin und Tochter telefonieren konnte und das war einer der coolsten Momente meiner Karriere. Da ging mir nicht nur das Schöne durch den Kopf, sondern auch das Negative, die schweren Zeiten und der Dank an meine Freundin, dass sie zu Hause alles regelt, damit ich an den Start gehen kann.»

Den Olympiatitel ordnet Feuz sehr hoch ein: «Wenn ich an 2013 denke, mein Knie war am Arsch. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt zurückkommen kann. Jetzt stehe ich mit allen Titeln da. Ich nehme das nicht selbstverständlich.» Vor dem Rennen war er weniger nervös als vor den Wettkämpfen in Kitzbühel und Wengen, so Feuz. «Gestern war es schlimmer aufgrund der Unsicherheit. Die Verschiebungen nerven natürlich und heute war am Morgen schon klar, dass wir starten können. Wir sind noch unseren Plan durchgegangen und der ging heute auf», so Feuz weiter.

Schlecht sein im Spikeball hilft

Von allen Seiten gab es Gratulationen für den Schweizer Ski-Star. Aleksander Kilde zog seinen imaginären Hut: «Chapeau, Beat Feuz hat das richtig verdient.» Feuzs langjähriger Konkurrent Dominik Paris meinte: «Beat Feuz ist unglaublich, er ist ein alter, schneller Mann (lacht). Die letzten Jahre war er immer erfolgreich, heute auch wieder. Glückwunsch.»

Marco Odermatt, der für einmal keine Chance auf eine Medaille hatte, sagte: «Es ist einfach grandios, dass Beat gewonnen hat. Olympia ist ja auch irgendwie ein Nationenkampf, da freut man sich immer, wenn ein Teamkollege gewinnt. Das macht meine Platzierung viel besser.» Odermatt brachte auch noch Internas zu den Medien: «An den Abenden vor den Rennen spielen wir immer Spikeball. Und das Lustige daran: Immer der, der dann gewinnt, ist der Langsamere im anschliessenden Rennen.»

Beat Feuz gewinnt Olympia-Gold. REUTERS