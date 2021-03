Ex-Corona-Beraterin : «Das Telefonat mit Donald Trump war sehr unangenehm»

Mit einem TV-Interview hat die frühere US-Regierungsberaterin Deborah Birx die Wut vom damaligen Präsidenten Donald Trump auf sich gezogen und diese auch zu spüren bekommen.

Die frühere US-Regierungsberaterin Deborah Birx hat nach eigenen Angaben mit Aussagen zur Corona-Pandemie die Wut des damaligen US-Präsidenten Donald Trump auf sich gezogen. Birx sagte dem Fernsehsender CNN, Trump habe sie im vergangenen Sommer nach Interview-Äusserungen zur Gefahr durch das Coronavirus persönlich angerufen. Das Telefonat im August sei «sehr unangenehm» gewesen, berichtete Birx in einem Videoclip, der am Sonntag veröffentlicht wurde. «Es war sehr unangenehm, sehr direkt und sehr schwierig anzuhören», sagte sie mit Blick auf Trumps Worte in dem Gespräch.