Wintereinbruch - Das Tessin liegt unter einer dicken Schneeschicht

1 / 6 Palmen im Schnee. Ein seltener Anblick. Im Tessin hat es am Mittwoch jedoch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee gegeben. SRF Meteo Dicke Flocken und schneebedeckte Strassen im Tessin. Twitter Im Kanton Appenzell Innerrhoden, genauer gesagt in Oberegg, hat es reichlich Neuschnee gegeben. 20min/News-Scout

Darum gehts Je nach Höhenlage gab es im Tessin bis zu 30 Zentimeter Neuschnee.

Auch in anderen Schweizer Städten gab es eine dicke Schneeschicht.

Mit bis zu einem halben Meter hat es im Kanton Schwyz am meisten Neuschnee hingeworfen.

Schneebedeckte Palmen und weiss so weit das Auge reicht. Normalerweise gilt das Tessin als die wärmste Region der Schweiz. Nun wurde der südliche Kanton aber von grossen Schneemassen und kaltem Wetter heimgesucht. Selbst in den tieferen Lagen wurden laut «Meteo Svizzera» am Mittwoch fünf bis 15 Zentimeter Schnee gemessen. Auf einer Höhe von 700 bis 800 Meter hat es sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee hingeworfen.

Bereits am Donnerstag soll es aber laut Prognose im Tessin nicht mehr schneien, trotzdem muss auf den Strassen mit Schnee- und Eisglätte gerechnet werden. Das Thermometer steigt dann auch über die Nullgrad-Grenze und lokal kann es bis zu zwei Grad geben. Somit ist fraglich, ob der viele Schnee in den tieferen Lagen liegen bleibt.

Mehrere Regionen der Schweiz erwachen unter Schneedecke

Doch es hat nicht nur im Tessin geschneit. Auch die Städte Luzern, Bern, Zürich sowie St. Gallen vermelden Schnee. Vor allem die Stadt in der Ostschweiz erwachte heute Morgen auch unter einer dicken Schneeschicht. Doch am meisten Neuschnee gab es in den Voralpen. Im Kanton Schwyz hat es einen halben Meter hingelegt.

Am Vormittag geht es bewölkt weiter, entlang der zentralen und östlichen Berge ist am Donnerstagmorgen noch mit Schnee zu rechnen, wie der «Wetterflash» von Meteonews berichtet. Dann trocknet es zunehmend ab. Im Süden gibt es am Nachmittag sogar Sonne. Auch nördlich der Alpen bleibt es trocken bei 1 bis 5 Grad.

Laut SRF-Meteo soll es auch am Freitag in weiten Teilen der Schweiz zu Schnee und Schneeregen kommen. Spätestens am Wochenende ist es vorbei mit Schnee und Kälte in der Sonnenstube der Schweiz. Am Samstag zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Es soll laut Prognose den ganzen Tag Sonnenschein vorherrschen und die Temperaturen können dank Nordföhn bis auf acht Grad steigen.

