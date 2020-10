US-Wahlen 2020«Das Testresultat ist ein Game Changer»

1 / 5 Wurde positiv getestet: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump. REUTERS Das gab der Präsident auf Twitter bekannt. keystone-sda.ch «Wir werden das überstehen», schrieb Trump auf Twitter. keystone-sda.ch

Darum gehts Der US-Präsident Donald Trump und seine First Lady haben Corona.

Er und Melania sollen keine Symptome haben.

Welche Auswirkungen seine Erkrankung auf den Kampf um die Präsidentschaft hat, ist unklar.

Am Freitag wurde bekannt, dass Donald Trump und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Zuvor hatte sich seine Beraterin Hope Hicks infiziert, demnach soll sie auch den Präsidenten angesteckt haben. Trump und die First Lady sollen sich unmittelbar nach dem positiven Ergebnis in Quarantäne begeben haben.

Nach Angaben des Arztes des Weissen Hauses geht es den beiden zur Zeit gut und würden keine Symptome aufweisen. «Das medizinische Team des Weissen Hauses wird den Zustand der Präsidenten und der First Lady sorgfältig beobachten. Ich bin überzeugt, dass der US-Präsident seinen Verpflichtungen ohne Einschränkungen weiterhin nachkommen kann», so Sean P. Conley, der offizielle Arzt des Weissen Hauses in einem Statement.

Ob auch seine Familie, darunter Tochter Ivanka, der 12-jährige Sohn Barron sowie Eric Jr. und Jared Kushner auch positiv sind, ist noch nicht bekannt. Auch von seinem demokratischen Konkurrenten Joe Biden ist zur Zeit nicht bekannt, ob sich dieser ebenfalls in die Isolation begeben muss. Ein Statement von offizieller Seite bleibt noch aus. Die beiden waren sich am Dienstag in Nashville an der ersten TV-Debatte begegnet. Auch die Sprecherin der Demokraten Nancy Pelosi hat sich noch nicht offiziell geäussert.

Sein Vize-Präsident Mike Pence wünschte Trump und seiner Frau auf Twitter gute Genesung: «Wir schliessen uns den Millionen quer durch Amerika an, die für die volle und schnelle Genesung beten. Gott segne Sie, Präsident Trump & unsere wundervolle First Lady Melania», so Pence.

«Wir schaffen das gemeinsam»

Gemäss Korrespondenten des Weissen Hauses hat Trump (74) sämtliche Termine fürs Wochenende abgesagt. Donald Trump reagierte auf Twitter positiv auf seine Diagnose: «Wir schaffen das gemeinsam!»

Und auch die First Lady gab auf Twitter ein Statement ab. «Wie so viele Amerikaner es dieses Jahr tun mussten, begeben der Präsident und ich mich nun in Quarantäne. Es geht uns gut», so die 50-Jährige.

Wie die «New York Times» in Berufung auf Korrespondenten des Weissen Hauses schreibt, soll Trumps Stimme bei seiner letzten Ansprache heiser geklungen haben. Ob dies aufgrund des Virus ist oder weil der US-Präsident in letzter Zeit äusserst viele Auftritte hatte, wo er wegen des Präsidentschaftskampfes längere Reden abhielt, sei dahin gestellt. Auch solle Trump unter Schlafmangel leiden, wodurch sein Immunsystem geschwächt sein könnte, wie US-Medien berichten.

«Das Testresultat ist ein Game Changer. Der Präsident hat Joe Biden mehrfach angegriffen, weil bei seinen Auftritten Maskenpflicht galt. Trump selber trug in der Öffentlichkeit nur wenige Male eine Maske. Er sagte immer, dass die Pandemie sehr bald vorbei sein wird. Aber nun kann er diese Krankheit nicht mehr herunterspielen», sagt Jonathan Karl, Korrespondent des TV-Senders ABC.

Zur Gesundheit des Präsidenten meint der ABC-Korrespondent: «Trump ist nicht nur wegen der bevorstehenden Wahlen in einer ungünstigen Situation. Er ist Mitte 70. Er ist nicht dafür bekannt, einen aktiven Lebensstil zu pflegen. Er betreibt nicht wirklich Sport.»

Würde die Erkrankung bei Trump einen schweren Verlauf nehmen, könnte Mike Pence bei der nächsten TV-Debatte zum Zug kommen und gegen Joe Biden antreten müssen. «Niemand weiss nun, wie es weiter geht», sagt ABC-Journalistin Cecilia Vega.

Muss auch die nominierte Supreme Court-Anwärterin zum Test?

Das Ergebnis von seiner Beraterin Hope Hicks sowie dies von Trump und seiner Frau sind nicht die ersten Corona- Fälle im Weissen Haus. Bereits im Mai hatte sich die Pressesprecherin von US-Vizepräsident Mike Pence, Katie Miller, angesteckt. Ende Juli wurde der Nationale Sicherheitsberater im Weissen Haus, Robert O’Brien, positiv getestet. Aus diesem Grund werden Mitarbeiter des Weissen Hauses regelmässig auf das Virus getestet.

Letzten Sonntag hatte Trump die konservative Juristin Amy Coney Barrett, die er als Ersatz von Ruth Bader Ginsburg als Richterin des Supreme Courts nominiert hat, im Weissen Haus empfangen. Auch Coney Barrett hat sich noch nicht zum positiven Ergebnis des Präsidenten geäussert.

Was die Corona-Diagnose Trumps nun für Auswirkungen auf den Wahlkampf sowie die bevorstehenden Debatten haben wird, ist unklar. Die nächste Debatte ist auf den 15. Oktober angesetzt und soll in der University of Michigan in der Nähe von Detroit statt finden.

Auf Twitter gab es bereits Reaktionen von Nutzern, dass es sich bei Trumps Corona-Posititvität um einen Hoax handeln könnte. «Ist es eine Wahlkampfstrategie?», schrieben einige User aus Amerika und Europa.