Bugatti La Voiture Noir: Das teuerste Auto der Welt wird zum ersten Mal in Zürich gesichtet

Zwar gibt es in der Welt der Luxus-Karosserien noch zwei Autos, die kostspieliger sind als der elf Millionen teure Bugatti. Namentlich der Rolls-Royce Sweptai und der Pagani Zonda HP Barchetta. Jedoch kamen für die Käuferin oder den Käufer aus der Schweiz für den Bugatti nochmal knapp sechs Millionen Franken an Steuern hinzu. Gesamtpreis: 17 Millionen. Damit wurde der Bugatti La Voiture Noire im Dezember 2021 zum «most expensive car ever sold», wie das Automagazin «Topgear» schreibt.

Nur zwei weitere Limousinen galten bislang als das teuerste Auto der Welt: der Rolls-Royce Sweptai und der Pagani Zonda HP Barchetta.