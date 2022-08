80 Millionen Dollar: Das «teuerste Haus der USA» ist erneut auf dem Markt

Die Villa befindet sich in Beverly Park, einer besonders exklusiven Wohnanlage in Los Angeles. Die Häuser in diesen Wohnanlagen müssen mindestens 500 Quadratmeter Wohnfläche aufweisen. Die Villa Firenze toppt das: Dort kann man sich auf 2600 Quadratmetern ausbreiten.

Riesiges Grundstück

Die Villa Firenze befindet sich in Beverly Park, einer der teuersten Gegenden in Los Angeles, in der die Grundstücksgrössen nicht in Quadratmetern angegeben sind, sondern in Hektaren. Fotografieren ist in den geschlossenen Wohnanlagen verboten, keines der Häuser in Beverly Park hat weniger als 500 Quadratmeter Wohnfläche – das ist vorgeschrieben.