FC Luzern : Strafanzeige wegen Aktiendeal – Club-Bosse erklären das Alpstaeg-Theater

Nachdem die Pläne des Rundumschlags von FCL-Club-Boss Bernhard Alpstaeg bei der GV gescheitert waren, äusserten sich Ursula Engelberger-Koller und Stefan Wolf vom FCL-VR am Donnerstag in einer Medienrunde.

Darum gehts Der Zoff beim FC Luzern geht in die nächste Runde.

Am Mittwoch wurde Club-Boss Alpstaeg bei der GV der Holding AG ausgebremst.

Am Donnerstag äusserten sich zwei Vertreter vom FCL-VR in einer Medienrunde.

«Das Theater ist nur wegen ihm. Wenn er ein blau-weisses Herz hat, muss er merken, dass das nicht der ideale Weg ist», erklärt Ursula Engelberger-Koller vom FCL-VR in Richtung des umstrittenen Luzerner Club-Boss Bernhard Alpstaeg. Der geplante Rundumschlag des 77-Jährigen platzte bei der GV der FCL Holding AG am Mittwoch. Am Donnerstag standen vom FCL-VR die Rechtsanwältin Ursula Engelberger-Koller und FCL-Präsident Stefan Wolf in einer Medienrunde Rede und Antwort und verteidigten ihr Vorgehen, das Alpstaeg am Tag zuvor noch via Communiqué als «reines Schmierentheater» bezeichnet hatte.

Der FCL-VR hatte bereits am Mittwoch verlautet, dass das Aktienpaket von Stierli bei der Studhalter Rechtsanwälte AG parkiert worden sei, um später für rund 7,5 Mio. Franken an neue Investoren verkauft zu werden. Als Folge daraus seien die Aktien mutmasslich widerrechtlich an Alpstaeg übertragen – und der FCL dadurch geschädigt worden. Am Donnerstag wiederholt Engelberger-Koller nochmals: «Diese Transaktion ging nicht korrekt über die Bühne.»

Strafanzeige gegen Alpstaeg eingereicht

Die genauen juristischen Details sind für Laien sehr komplex. Wichtig festzuhalten für den FCL-VR ist, dass «aktienrechtlich nicht alles korrekt lief» und dass es «mutmasslich strafrechtlich relevante Vorgänge im Zusammenhang mit Aktienübertragungen» gab. Man habe seitens FCL in der Vergangenheit immer wieder via den Anwälten von Alpstaeg das Gespräch mit dem Club-Patron gesucht, sei aber nie auf offene Ohren gestossen. Nun hat der FCL-VR Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. «Das kann bis zum Bundesgericht weitergezogen werden», präzisiert Engelberger-Koller.

Es werden sich diverse Gerichte um die Abhandlung des weiteren Vorgehens beschäftigen. Ein genauer Zeithorizont ist nicht exakt abzusehen. Das Vorgehen sei aber durchaus durchdacht. «Eine solche Strafanzeige macht man nicht einfach so vor dem Frühstück. Das muss schon Fleisch am Knochen haben», erklärt Engelberger-Koller und ergänzt, man hätte im Fall der Fälle bereits «mehrere Investoren», welche die Anteile von Alpstaeg übernehmen würden.

Nicht bloss Zeitgewinn

Das Vorgehen der Luzerner Führungsetage sei nicht nur ein taktisches Geplänkel, um mehr Zeit zu schinden, sondern habe auch juristisch Hand und Fuss. «Das, was wir gestern getan haben, ist nicht bloss ein Zeitgewinn, sonst würde ich nicht vor den Kameras stehen», stellt die Anwältin klar. Ihr VR-Kollege Stefan Wolf zeigt sich ebenfalls optimistisch, sagt aber auch: «Wir dürfen nicht in Euphorie verfallen». Bis zum Erreichen des Zieles stünde noch weiter Weg bevor.

Weil Alpstaegs Stimmrecht bezüglich der 25 Prozent seines Aktienpakets bei der GV suspendiert blieb, hatte der Club-Boss nur noch 27 Prozent der Aktien und damit seine Mehrheit verloren. Dies führte dazu, dass sämtliche Anträge von Alpstaeg abgeschmettert wurden. Allein konnte der 77-Jährige nichts ausrichten und musste sich den Beschlüssen der Mehrheit beugen. Mit bloss 27 Prozent der Anteile verpasste Alpstaeg bei der GV die Wahl in den VR, während die bestehende Führung um Wolf und Co. reüssierte. So wurde der gesamte VR wiedergewählt.

