«Beef»-Aufschrift

«Das Tier wird so nur aufs Fleisch reduziert»

Ein Leser-Reporter wurde bei einer Wanderung zum Seealpsee auf eine mit «Appenzeller Beef» bemalte Kuh aufmerksam. Er findet das total daneben. Der Bauer erklärt den Aufdruck.

«Wie krank ist das denn?», so ein empörter Leser-Reporter. Der 27-Jährige aus Schaffhausen war am Sonntag beim Seealpsee im Appenzellerland wandern, als er eine für ihn schockierende Entdeckung machte. Er sah auf seiner Wanderung eine Kuh mit der Aufschrift «Appenzeller Beef». «Das geht echt zu weit. Das Tier wird so nur aufs Fleisch reduziert», so der Veganer.