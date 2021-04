Die Schweizer Tastatur Typewise wird jetzt noch schneller

Neu an der Tastatur ist eine künstliche Intelligenz, die den Nutzer oder die Nutzerin beim Tippen unterstützt. So erkennt die Tastatur automatisch, welche Sprache vom User oder der Userin verwendet wird, und passt die Korrektur automatisch an die Sprache an, ohne dass dies manuell eingestellt werden muss. Ausserdem wird so verhindert, dass Wörter in anderen Sprachen vorgeschlagen werden, die gar nicht zu der getippten Nachricht passen.