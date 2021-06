Ein emotionaler Gavranovic - «Das Tor zum 3:3 ist zu 100 Prozent der wichtigste Treffer meiner Karriere»

Gavranovic erzielt kurz vor Schluss das 3:3. SRF

Darum gehts Die Nati steht im Viertelfinal der Europameisterschaft.

Einen Tag nach dem Sieg äussert sich Stürmer Mario Gavranovic.

Er spricht über seinen Treffer zum 3:3.

Auch der Nati-Direktor und der SFV-Präsident sprechen über den Erfolg.

Mario Gavranovic erhielt von Granit Xhaka den Ball mustergültig in den Lauf. Er tanzte die französische Abwehr aus und schoss. Der Ball schlug unhaltbar ins Tor ein. Goalie Hugo Lloris hatte keine Chance. Der 31-jährige Gavranovic sprintete zur Seitenlinie, jubelte. Dann holten ihn die anderen Nati-Stars ein. Gavranovic schoss soeben im EM-Achtelfinal kurz vor Schluss das 3:3. Der Rest ist Geschichte. Die Nati gewann gegen Frankreich im Penaltyschiessen und steht im EM-Viertelfinal.

«Die Emotionen waren so stark!», erzählt Gavranovic einen Tag nach der historischen Leistung. Im allerersten Moment habe er gar nicht gemerkt, wie wichtig der Treffer gewesen sei. «Nachher dann natürlich schon. Es war ein schönes Gefühl.» Weiter meint der Nati-Stürmer: «Es ist zu 100 Prozent der wichtigste Treffer meiner Karriere. Ich denke aber auch, dass es eines der wichtigsten Tore in der Geschichte der Schweizer Nationalmannschaft ist. Das macht mich sehr stolz.» Er hoffe, dass in den nächsten Partien noch mehr so wichtige Tore hinzukommen würden.

Der 31-Jährige ist glücklich. Was verständlich ist. Und er liegt ja auch mit seinen Worten richtig. Ohne sein Tor zum 3:3 hätte die Nati nicht die Verlängerung erreicht und auch nicht das Penaltyschiessen. Ohne den Treffer hätte die Schweiz nicht gewonnen. Apropos Elfmeterschiessen. Auch hierzu äussert sich der Stürmer. «Ich habe nur an den Moment gedacht», so Gavranovic. «Der Trainer fragte, wer sich gut fühle. Und ein paar Spieler meldeten sich. Ich sagte sofort, dass ich als Erster schiessen möchte.»

«Wir wollen die Geschichte weiterschreiben!»

Die Freude ist im ganzen Team riesig. Auch Dominique Blanc, der Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes, kann den Erfolg noch nicht so ganz fassen. «Mich freut es besonders für das Team, das seit einem Monat unglaublich fokussiert trainiert und arbeitet. Die Mannschaft hat den Sieg verdient. Mir macht es grosse Freude, die gesamte Schweiz und alle Fans glücklich zu machen», so Blanc. Und: «Wir haben gegen den Weltmeister gewonnen! Das ist unglaublich. Aber wir sind noch mitten im Turnier. Daher bereiten wir uns mit vollster Konzentration aufs nächste Spiel vor. Wir wollen die Geschichte weiterschreiben!»

Nati-Direktor Pierluigi Tami erzählt, dass man in den letzten Trainings stets Elfmeterschiessen geübt habe. Aber so richtig trainieren könne man das ja nicht. «Im Training fehlen die Emotionen. Aber die Spieler haben das stark gemacht», so Tami. Und: «Nach dem Italien-Spiel habe ich mich geärgert. Darüber, wie wir die Partie verloren haben. Aber die Reaktion war stark! Wir haben alle das italienische Team gegen Österreich gelobt, weil sie den Sieg teils eingewechselt haben. Doch das haben wir gegen Frankreich auch.»

