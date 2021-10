Experte zu steigender Jugendgewalt – «Das Tragen von Messern ist für junge Männer attraktiver geworden»

In sozialen Medien drückten zahlreiche Personen aus dem Umfeld von A. N. ihr Beileid und Mitgefühl aus.

Ein Vorfall aus der jüngeren Vergangenheit: Der 20-jährige A. N. ist bei dem Tankstellenstreit in Geuensee LU ums Leben gekommen.

Ein Blick in die Zahlen bestätigt den Eindruck: Schwere Körperverletzungen und Tötungsdelikte von jungen oder minderjährigen Männern haben sprunghaft zugenommen.

Ob aus Zürich, St. Gallen, Luzern oder Genf: Meldungen über Messerstechereien haben sich in den letzten Wochen und Monaten gefühlt gehäuft. Ein Blick in die Statistik zeigt: Tatsächlich haben in den letzten Jahren gerade Gewalttaten mit Schneid- oder Stichwaffen sowie Tötungsdelikte und schwere Körperverletzungen von unter 24-Jährigen zugenommen.