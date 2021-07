Erster Tourist im All : «Das Training war das härteste, der Flug selbst einfach»

Nach Milliardär Richard Branson fliegt heute Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All. Der erste Weltraumtourist aber war der US-Geschäftsmann Dennis Tito. Er erzählt von einem aufgehängten Bleistift und anhaltender Euphorie.

Tito erlebte 128 Erdumrundungen und denkt auch noch nach zwanzig Jahren an dieses Abenteuer, wie er sagt. AS

«Die ganze Zeit über einfach euphorisch»: Dennis Tito landet am 6. Mai 2001 nach acht Tagen im All in Kasachstan.

Neun Tage nach dem britischen Milliardär Richard Branson will auch Amazon-Gründer Jeff Bezos heute, Dienstag, ins All starten. Mit an Bord der Rakete des US-Milliardärs sollen der jüngste und auch der älteste Mensch sein, die je in den Weltraum geflogen sind: Der 18-jährige Niederländer Oliver Daemen als zahlender Tourist und als Ehrengästin die 82-jährige US-Pilotin Wally Funk.