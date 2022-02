Messerangriff in Rapperswils-Jona SG  – «Das Treppenhaus und die Türen waren völlig blutverschmiert»

Am späten Samstagnachmittag musste die Polizei an die Kreuzackerstrasse in Rapperswil-Jona ausrücken.

Am Samstagnachmittag kam es in Rapperswil-Jona SG zu einer Auseinandersetzung wegen eines falsch parkierten Autos.

Nach der Messerstecherei in Rapperswil-Jona SG musste das Opfer, ein 27-jähriger Mann aus Rapperswil-Jona SG, am Montag zum zweiten Mal operiert werden. Der Mann wurde laut Kantonspolizei St. Gallen von seinem Angreifer mehrere Male mit einem Messer verletzt, nachdem ein Streit um ein falsch parkiertes Auto eskalierte.

Anwohnerin Noemi Bühlmann konnte die Szene aus ihrer Wohnung beobachten. Nachdem der 27-Jährige verletzt wurde, soll er in die Wohnung seines Vaters geflüchtet sein. «Das Treppenhaus und die Türen waren völlig blutverschmiert», so Bühlmann gegenüber 20 Minuten. Der Vater habe seinen schwerverletzten Sohn dann sofort in die Permanence in Rapperswil-Jona gefahren.