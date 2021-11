Jessica Simpson feiert vier Jahre Alkoholabstinenz mit Insta-Post

1 / 4 «Ich wusste in diesem Moment, dass ich mir erlauben würde, mir mein Licht zurückzuholen», schreibt Jessica Simpson auf Instagram zu diesem Bild – und ehrt damit jenen Tag, an dem sie ihrer Alkohol- und Drogensucht abschwor. Instagram/jessicasimpson Mittlerweile ist die Sängerin glücklich und zufrieden mit sich. Seit 2014 stets an ihrer Seite: Der Football-Spieler Eric Johnson. Instagram/jessicasimpson Das Paar hat gemeinsam drei Kinder: Maxwell Drew (2012), Ace Knute (2013,) und Birdie Mae (2019). Instagram/jessicasimpson

Darum gehts Vor vier Jahren schwor Jessica Simpson dem Alkohol ab. Diesen Tag feiert sie nun mit einem ehrlichen Instagram-Post.

« Das Trinken war nicht das Problem. Ich war es. Ich habe mich nicht geliebt », so die Sängerin.

Inzwischen liebt Simpson ihr Leben und sich mehr denn je.

In ihrer Autobiografie aus dem Jahr 2020 schrieb sie bereits über ihre dunkle Zeit und die Ursache dafür.

Mit einem Instagram-Post denkt Jessica Simpson (41) an jenen Tag, an dem ihr Leben nach jahrelangen Drogen- und Alkoholexzessen eine Wendung nahm. Das Bild zeigt sie sichtlich angeschlagen in einem rosaroten Jogging-Anzug. Es ist ihr erster Tag ohne Alkohol – und der Beginn ihrer Reise zu sich selbst, wie sie verrät.

Unter dem Post beschreibt sie ausführlich, was sie in dieser dunklen Zeit durchmachen musste: « Die eigentliche Arbeit in meinem Leben bestand darin, Versagen, Schmerz, Zerbrochenheit und Selbstsabotage zu akzeptieren » , so Simpson. Weiter fügt sie an: « Das Trinken war nicht das Problem. Ich war es. Ich habe mich nicht geliebt. Ich habe meine eigene Kraft nicht respektiert. » Heute tut sie es - und zwar mehr denn je.

Jessica Simpson fühlt sich wieder frei

Simpson habe gelernt, die traurige n Seiten ihres Lebens zu akzeptieren. Gleichzeitig besitze sie heute die nötige Kraft, den Mut und ihren Seelenfrieden. Sie könne nicht glauben, dass der Schritt zu ihrem wahren Ich bereits vier Jahre zurückliege . Die Zeit sei vorbeigerast und nun sei Jessica im Reinen mit sich. Entsprechend stolz schreibt sie: « Ich bin wild , ehrlich und angenehm offen. Ich bin frei. »

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Probleme mit Alkohol? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 0800 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Inf ormationen für Jugendliche My Drink Control, S elbsttest Mamatrinkt.ch Papatrinkt.ch

Sexueller Missbrauch in der Kindheit

Die Ursache ihrer Probleme führt Simpson auf eine traumatische Erfahrung in ihrer Kindheit zurück. Dies hat die dreifache Mutter in ihren im Frühjahr 2020 erschienenen Memoiren «Open Book» beschrieben. Demnach sei sie im Alter von sechs Jahren sexuell missbraucht worden. Damals habe sie sich mit der Tochter eines Freundes ihrer Eltern ein Bett geteilt. «Es begann mit einem Kitzeln am Rücken und entwickelte sich zu etwas sehr Unangenehmen.» Jahre später habe sie ihren Eltern bei einem Ausflug davon erzählt, doch wirklich darüber gesprochen habe die Familie nie. «Mein Vater starrte auf die Strasse und schwieg», so die Sängerin.

Indem sie ihre Geschichte erzählt, hoffe Simpson, anderen Menschen helfen zu können. «Es war eine lange, höchst emotionale Reise für mich, aber sie hat mich zu meinem Glück und zur Erfüllung geführt und es mir möglich gemacht, mich selbst anzunehmen.»

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio und bei den UPK Basel.