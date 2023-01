Besitzer wollte seine gesunde Katze einschläfern lassen

1 / 4 Das ist Mietzi, die 16-jährige Katze, die eingeschläfert werden sollte. Screenshot Facebook In den Facebook-Kommentaren zeigen Userinnen und User kein Verständnis für das Vorhaben des Besitzers. Screenshot Facebook Viele Interessenten melden sich, um Mietzi bei sich aufzunehmen. Screenshot Facebook

Mietzi, eine 16-jährige Katze, sucht im Kanton St. Gallen ein neues Zuhause. Der ehemalige Besitzer brachte Mietzi in eine Ostschweizer Tierarztpraxis und wollte sie einschläfern lassen. Die Tierarztpraxis entschied sich jedoch dagegen und liess vom Halter eine Verzichtserklärung unterschreiben. Denn: Die Katze ist klinisch vollkommen gesund.

Die Tierarztpraxis startete am Donnerstag einen Aufruf auf Facebook. Der Post sorgte für eine Menge Aufmerksamkeit und wurde beinahe 1500-mal geteilt. Zahlreiche Userinnen und User kommentieren den Beitrag und bieten Mietzi eine neue Bleibe an. «Ich hätte ein Zuhause zu bieten. Wie kann man so eine süsse Katze einfach töten lassen wollen?», schreibt ein User, der sich nur wegen dieses Beitrags ein Facebook-Profil erstellt hat.

Mietzi findet ein neues Zuhause

Die ehemaligen Besitzer stossen in den Kommentaren auf Kritik. «Wie kann man nur so herzlos sein?», fragt sich eine Rheintalerin. Andere lässt es sprachlos. «Wozu einschläfern, wenn die Katze gesund ist?», schreibt jemand. Die Tierarztpraxis hingegen wird in den Kommentaren gross gefeiert. «Wie schön, dass ihr sie gerettet habt. Ich ziehe meinen Hut vor euch», schreibt eine Userin.

Am Freitag gibt die Tierarztpraxis in den Kommentaren zu wissen, dass das Interesse an Mietzi äusserst gross sei und die Auswertung der Interessierten etwas dauern werde. Aber noch am selben Tag folgt dann das happy Update: «Mietzi hat ein Zuhause gefunden. Vielen Dank für die Mithilfe», schreibt die Tierarztpraxis. Weiter möchte die Tierarztpraxis die ganzen Interessenten daran erinnern: «Auch in den Tierheimen hat es oft ältere, eher schwer vermittelbare Büsis, die gerne einen guten Platz hätten.»

Die Tierarztpraxis wollte am Freitag gegenüber 20 Minuten keine Stellung nehmen. Der Grund und nähere Informationen, weshalb der Besitzer Mietzi einschläfern lassen wollte, bleiben somit ein Geheimnis.

