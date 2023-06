Hagelsturm verwüstet Swissminiatur: Das sagt die Community

So etwa das Modell der Saint-Ursanne-Kirche, die im Original im Kanton Jura steht.

Am Dienstagabend ging ein schwerer Hagelsturm über dem Süden des Tessins nieder.

Diverse Objekte des Freiluftmuseums in Melide sind schwer beschädigt.

Ein Hagelsturm im Tessin hat am Dienstagabend auch die Swissminiatur verwüstet .

Traurige Nachrichten für Fans des Swissminiatur: Am Dienstagabend hat ein Hagelsturm viele Miniaturlandschaften des Freilichtmuseums in Melide TI stark demoliert. «Mehr als hundert Modelle wurden beschädigt, sogar die elektrische Zug- und Strassenbahnlinie wurde durch Hagelschlag zerstört. Praktisch alle Leitungen sind gerissen.» Diese Auskünfte über die Schäden gibt der Direktor, Joel Vuigner, gegenüber Tio.ch am Tag nach dem Sturm. Zwar werde die Versicherung voraussichtlich für die Schäden aufkommen, aber die Trauer über die Verwüstung des Parks bleibt bestehen.