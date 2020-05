Familienbande

Das tut Ski-Ass Holdener während des Lockdown

Das Ski-Ass Wendy Holdener kann zurzeit nicht in die Ferien, wie sie das sonst jeweils tut. Sie hilft stattdessen ihrer Familie.

Dieses Mal ist alles anders. Nicht nur, dass die Skisaison wegen der Corona-Pandemie frühzeitig abgebrochen wurde. Nein, die Ski-Stars können nach einer langen und harten Saison nun auch nicht in die Ferien verreisen. So geht es auch Wendy Holdener. Der 26-jährigen Schwyzerin macht das nur wenig aus – sie hatte schliesslich noch nichts gebucht. Dafür wird sie sich eine Woche Ferien im Sommer erlauben.

«Mein Urlaub in diesem Jahr ist mit meiner Familie zu Hause. Und das ist nicht so schlecht», sagt Holdener gegenüber Lematin.ch. Mit ihrer Familie wohnt sie nun wegen des Lockdown bereits seit eineinhalb Monaten zusammen. Und das scheint gut zu klappen. Sogar Bruder Kevin ist nach Hause gekommen, damit die Familie diese spezielle Zeit gemeinsam überstehen kann. Es fehlt nur Bruder Steve, der in Hongkong lebt.