Fan-Appell vor Türkei-Spiel : «Das tut uns von Herzen leid» – offener Brief von Nati-Trainer Vladimir Petkovic

In einem offenen Brief richtet sich Vladimir Petkovic in der «Schweiz am Wochenende» an die Schweizerinnen und Schweizer. Der Nati Trainer verspricht, gegen die Türkei alles zu geben.

1 / 3 Vladimir Petkovic richtet sich mit einem offenen Brief an die Schweizer Bevölkerung. AFP Gegen Italien zeigte die Nati einen enttäuschenden Auftritt und verlor mit 0:3. Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa Im letzten Gruppenspiel wolle man auf dem Platz wieder «Solidarität, Identifikation, Freude und Respekt» zeigen. Pool via REUTERS

Darum gehts Vladimir Petkovic richtet sich mit einem offenen Brief an die Schweizer Bevölkerung.

In der «Schweiz am Wochenende» äussert sich der Nati-Trainer zu den letzten Tagen rund um das Italien-Spiel.

Zudem blickt er voraus und appelliert an die Fans.

«Liebe Schweizerinnen und Schweizer», schreibt Vladimir Petkovic in einem offenen Brief, den die «Schweiz am Wochenende» am Samstag abdruckte. «Wir wollten Euch eine magische Nacht schenken. Euch stolz machen auf uns und auf unsere Schweiz. Wir wollten Euch nach den vielen Entbehrungen der langen Zeit der Pandemie glücklich machen mit einem Sieg gegen Italien.»

Man habe sich so viel vorgenommen, vielleicht zu viel, und am Schluss sei nichts als Enttäuschung geblieben. «Das tut uns von Herzen leid», schreibt der Nati Trainer. Dann nimmt Petkovic Stellung zu den turbulenten Tagen vor dem Italien-Spiel. «Wir sind Menschen, die versuchen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, was uns aber leider nicht immer gelingt», heisst es im Brief weiter.

«Fussballspieler haben Gefühle»

Trotzdem versichert der 57-Jährige, dass die Nati den Fokus stets aufs Spiel gerichtet habe. Ihm sei es aber nicht gelungen, seine Mannschaft so einzustellen, dass man Italien hätte besiegen können. Dann blickt er voraus auf das letzte Gruppenspiel gegen die Türkei: «Im Spiel der letzten Chance müssen wir neben der richtigen taktischen Ausrichtung auch wieder alle unsere Werte und Tugenden auf den Platz bringen: Solidarität, Identifikation, Freude und Respekt.»

Dass Yann Sommer am Freitag als frischgebackener Vater zur Nati zurückgekehrt sei, sei für alle ein wunderschöner Moment gewesen. «Fussballspieler und Trainer haben Gefühle, Sorgen, Ängste und Freuden wie alle anderen. Wir sind genauso verletzlich.»

Im entscheidenden Spiel sei die Nati nun auf die Unterstützung der Fans angewiesen. «Wir werden alles dafür tun, dass wir uns am Sonntagabend alle gemeinsam freuen können. Dass wir zusammen stolz sein können. Auf unsere Nati und auf unsere Schweiz», verspricht der Nati-Trainer zum Schluss seiner Briefes.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!