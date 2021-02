Merkel: «Es ist nichts schiefgelaufen. Wir bekommen, was uns versprochen worden. Warum ist die USA schneller, warum auch Israel und Grossbritannien. Das wurmt auch mich. Diese Länder haben schnelle zugelassen, aber da war ich dagegen. Denn wir brauchen Vertrauen. Amerika auf der anderen Seite exportiert so gut wie nichts. Wir sind also darauf angewiesen, dass wir den Pfizer/Biontech-Impfstoff in Europa hergestellt werden kann. Es geht um die Abwägung zwischen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit»