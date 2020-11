Die Migros gerät für ihre weihnachtlichen Überraschungseier in Kritik. Das eine Ei ist grün, abgebildet darauf ist ein bärtiger Weihnachtsmann. Die pinke Version davon heisst « Girl » : E ine blonde Fee ziert die rosarote Verpackung – und kostet 20 Rappen mehr.

S.B.* (28) und N.S.*(26) empörten sich ab der Preisdifferenz und posteten auf ihrem Account «love.me.gender.» ein Bild der Ü-Eier. «Frauen verdienen weniger und sollen aber für dieselben Produkte mehr zahlen. Und dann muss frau sich im Alltag rechtfertigen, inwiefern sie in unserer Gesellschaft noch diskriminiert wird. Das ist doch absurd.»

Spielzeug für Mädchen ist 7 Prozent teurer

« Es handelt sich um ein Beispiel von Pink Taxing » , so auch Dominique Grisard, Historikerin und Expertin für Geschlechterwissenschaften der Universität Basel. Dies s ei der Fall , wenn Produkte mit Zielgruppe Mädchen und Frauen teurer verkauft werden als gleiche Produkte, die für alle vermarktet werden. Preisunterschiede fänden sich beispielsweise bei Kugelschreibern, Einwegrasierern oder dem Haarschnitt.

Dieses Gender Pricing beginne beim Kinderspielzeug, wo vermeintliches Mädchenspielzeug im Schnitt 7 Prozent teurer ist als Spielzeug für Buben: «Jungen und ihre Interessen gelten als das Allgemeine und ‹Normale›, Mädchen als das Andere, das Besondere», sagt Grisard. «Wer etwas Besonderes will, muss einen Aufpreis in Kauf nehmen.» Dies entspreche einer Abwertung so genannt weiblicher Aktivitäten und Interessen.