Explosionen in Horw: Das Unfallopfer wollte eine Gasflasche in Sicherheit bringen

Nachdem am Mittwoch ein Brand auf dem Dach der Überbauung Moyo ausgebrochen war und mindestens zwei Gasflaschen explodierten und in der Folge ein Mann ums Leben kam , gingen die Arbeiten auf der Baustelle am Donnerstag weiter. Einzig die oberen zwei Etagen waren abgesperrt, da die Branddetektive dort weiter auf der Suche nach der Unfallursache waren.

Teile der Gasflaschen flogen weit herum

Wie ein Augenschein vor Ort zeigt, sind die Bauarbeiter tief betroffen über den Unfall vom Vortag. So schildert ein Augenzeuge*, was passiert war: «Die erste Gasflasche explodierte. Das Opfer wollte danach eine weitere Gasflasche aus dem Detonationsgebiet entfernen. Diese explodierte jedoch und der Mann wurde dadurch verletzt.» Einzelteile der explodierten Gasflaschen waren weit herum verstreut, wie auch Bilder von News-Scouts beweisen.

Viele andere Arbeiter wollten sich nicht äussern oder machten darauf aufmerksam, dass sie keine Auskünfte geben dürfen. Einige verstehen nicht, dass die Arbeit auf der Baustelle bereits wieder weitergeht. So sagt ein Arbeiter, der anonym bleiben will: «Ich finde es sch*****, dass alles normal weiterläuft, als wäre nichts passiert.» Er kritisierte auch, dass bei anderen Todesfällen eine Schweigeminute abgehalten wird, auf der Baustelle aber nicht dem Opfer gedacht wurde.

Auch in den Restaurants ist der Unfall Thema Nummer eins

Ein anderer Bauarbeiter äussert sich zum Opfer der Explosion: «Soweit ich weiss, wollte der Mann am Freitag in die Sommerferien fahren.» Auch in den umliegenden Restaurants war der Unfall am Donnerstag das Thema Nummer eins unter den anwesenden Gästen. Sie tauschten ihre Erlebnisse untereinander aus, stellten Thesen über die Unfallursache zur Diskussion und waren froh darüber, dass nicht noch weitere Arbeiter bei dem Unfall schwer verletzt wurden.