Das neue ‹Unplugged›-Album hatdie Bieler Band Pegasus wiedervereint

Noah: Ja, es ist immer ein schöner Moment, wenn ein Album erscheint. Wobei natürlich immer auch viel Nervosität im Spiel ist, weil man einfach nie genau weiss, wie die Leute reagieren. Wir kennen die Songs am Tag der Veröffentlichung ja längst in- und auswendig.

In den Titel «Future: Memories» kann man viel hineininterpretieren. Was hat es damit auf sich?

Das liegt daran, dass die Band mit diesen Songs eine Art zweiten Frühling erlebt. Wir haben viele Jahre gemeinsam Musik gemacht und dann hat sich unser Lead-Gitarrist Simon dazu entschlossen, auszusteigen – er hatte genug vom vielen Touren, dem Druck und all diesen Dingen. Als das «Unplugged»-Album entstand, kam er zurück, eigentlich einfach, um bei diesem Projekt dabei zu sein. Es sollte also eine einmalige Rückkehr sein. Aber Simon hatte dabei so viel Spass, dass er nun doch bleibt, um mit uns weiterzumachen. Das hat in der Band etwas ausgelöst – eben, eine Art zweiten Frühling.