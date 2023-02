Dieses verspiegelte Haus ist auch von innen spektakulär

Chris und Roberta Hanley sind für ihre Filmprojekte bekannt: darunter Kultfilme wie «American Psycho», aber auch «The Virgin Suicides». Aber auch das Haus, das sich das Paar gebaut hat, ist spektakulär. In Zusammenarbeit mit Architekt Tomas Osinski entstand das Spiegelhaus in Joshua Tree, Kalifornien.

Es ist nicht das einzige ausgefallene Haus in Joshua Tree, aber wohl das auffälligste: Das verspiegelte, «unsichtbare» Haus, das auch auf Airbnb gemietet werden kann, steht nun zum Verkauf. Für 18 Millionen Dollar könntest auch du der neue Besitzer oder die neue Besitzerin dieses einzigartigen Anwesens werden.

Inspiriert von Science-Fiction-Film

Das Haus ist vom Film «2001: Odyssee im Weltraum» von 1968 inspiriert: 510 Quadratmeter Wohnfläche, verpackt in einer verspiegelten Box, die die umliegende Wüste reflektiert. Die Spiegelwände bestehen aus einem speziellen Material, das die Temperatur des Hauses auf einem angenehmen Level hält – trotz der teilweise extremen Temperaturumschwünge in der Wüste. Ein Solarstrom-System macht das Haus nachhaltiger.

… in der Küche gewöhnen. Die befindet sich nämlich am unteren Ende des Pools.

… und einen Pool im Wohnzimmer. Der künftige Besitzer oder die künftige Besitzerin sollte sich also besser an einen leichten Chlorgeruch …

Die Glaswände lassen sich an drei von vier Seiten öffnen, was die Verbindung zur Natur verstärken soll. Wem es draussen nicht so gefällt, der kann aber auch drinnen bleiben: Dort gibt es einen 30 Meter langen Pool und eine 20 Quadratmeter grosse Wand, die sich perfekt für das Projizieren von Filmen eignen soll.