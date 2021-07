Wegen Corona nicht zur Schule - «Würde Geld keine Rolle spielen, würden wir das Urteil weiterziehen»

Das Polizeigericht in Tafers senkte die Busse nun auf 2000 Franken.

Weil sie ihre neunjährige Tochter während der Corona-Pandemie an insgesamt 30 Tagen aus der Schule nahmen, stand ein Vater und eine Mutter (beide 42) vor dem Polizeigericht in Tafers FR. Das Ehepaar hatte die Busse von 3000 Franken nicht bezahlen wollen – «Wir sind schuldig in dem Sinne, dass wir die Schulpflicht verletzt haben. Die Höhe der Busse empfanden wir aber als unangemessen», sagte der Vater zu 20 Minuten. Schliesslich habe man die Tochter nicht ohne Grund aus der Schule genommen, sondern weil die Mutter schwanger war.