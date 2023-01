Yaël Meier wird zum zweiten Mal Mami

Sie ist Schauspielerin, Jungunternehmerin und bald zweifache Mutter: Yaël Meier (22) hat auf Linkedin die frohe Botschaft verkündet. «Mir geht es sehr gut und ich kann die Schwangerschaft in vollen Zügen geniessen», sagt sie auf Anfrage von 20 Minuten. Hinter und vor ihr würden viele Herausforderungen liegen. «Bei der ersten Schwangerschaft waren wir in unserem ersten Geschäftsjahr und praktisch ohne Mitarbeitende. Heute haben wir ein starkes 30-köpfiges Team, auf das wir zählen können.»

«Freunde sagen, wir seien verrückt»

Auch Dietrich ist mächtig stolz auf das, was er und Yaël als Paar erreicht haben. «Vor zwei Jahren kam unser erstes Kind zur Welt! Und jetzt folgt das zweite. Freunde sagen, wir seien verrückt. Ich sage: ‹Wir wissen, was wir wollen!›», schreibt er in seinem Linkedin-Beitrag. Dazu postet er ein Foto seiner Familie, worauf auch ein Ultraschallbild zu sehen ist.

Yaël Meiers Mami unterstützt das Paar

Dass die Jungunternehmerin sich so sehr auf ihr Business konzentrieren kann, hat sie unter anderem auch ihrer Mama zu verdanken, wie sie in einem früheren Post offenbarte: «Schon immer unterstützt sie mich in allem. Und seit ich selber Mutter bin, sogar noch mehr.» Demnach passe ihr Mami drei Tage in der Woche auf den Kleinen auf oder begleite bei geschäftlichen Auslandsreisen das Paar. «Wann immer ich etwas brauche, meine Mama ist da», schwärmte sie. Und weiter: «Ich habe keine reichen Eltern. Was sie mir geben, könnte Geld nie kaufen.»