Reisen: Das verbirgt sich am Ende dieser Treppe im 787 Dreamliner

Doch abgesehen vom Ein- und Aussteigen ist man als Fluggast einzig mit der Kabine vertraut, allerhöchstens noch mit der Toilette. Was aber in der Nase und hinter dem Passagierbereich vorgeht, kriegt man im Idealfall nicht mal ansatzweise mit. Der Pilot Steve Giordano gibt daher regelmässig auf seinem Twitter-Account und in Youtube-Videos einen Einblick in die Arbeit als Pilot.

In einem aktuellen Video ist Giordano mit einem 787 Dreamliner unterwegs und gibt Einblick in den Cockpit-Bereich. Das von Boeing hergestellte Flugzeug wird von über 80 Airlines weltweit eingesetzt, darunter auch die Lufthansa – insgesamt sind 865 der Flugzeuge im Einsatz.

Die wenigen Tritte führen zu einem lauschigen Ruhebereich mit zwei Betten, die mit einem Vorhang getrennt werden können. Auch ein Sitz hat im tiefen Raum unmittelbar unter der «Decke» des Flugzeugs Platz gefunden. Während man sich also je nachdem, beim Versuch zu schlafen, in seinem gefühlt nur wenige Millimeter nach hinten klappbaren Sitz, in der Economy hin- und herwälzt, schläft die Besatzung nur wenige Meter entfernt in einem gemütlichen Bett. Im Gegensatz zu den Passagieren haben sie aber auch einen Job zu verrichten und finden durch die Arbeitszeiten oft nur wenig Zeit für Schlaf – man mag es ihnen also gönnen.