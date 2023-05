Russland: Das verbirgt sich unter Putins Luxusanwesen am Schwarzen Meer

Dass das Anwesen aber nicht nur für das «Dolce Vita» geplant wurde, zeigen Recherchen vom «Business Insider». Diese haben aufgedeckt, dass der Kremlchef in seinem extravaganten Palast in der russischen Region Krasnodar auch Vorbereitungen für den schlimmsten Fall getroffen hat.

Pläne waren im Netz frei einsehbar

6500 Quadratmeter Wohnraum – unter der Erde

Die Tunnelausgänge befinden sich sichtbar direkt unterhalb des Palastkomplexes auf dem kahlen Felsen, der sich vom Strand aus erhebt. Besonders auffällig sind die 16 Kabelkanäle, die in die Wand des unteren Tunnels eingelassen sind. Jeder Kanal ist etwa 30 Zentimeter breit und für die Aufnahme von Übertragungskabeln für Strom, Beleuchtung, Kupferdraht und Glasfaserkabel ausgelegt, die für einen Kommandoposten benötigt werden – Putin könnte also wohl auch aus dem Bunker die Führung aufrechterhalten.

Das Moskauer Unternehmen, zu dem Metro Style mittlerweile gehört, und Kreml-Sprecher Dmitri Peskow haben sich zu den Bunkeranlagen nicht offiziell geäussert. «Diese Tunnelanlage bietet alle Arten von Sicherheit und Schutz. Es gibt ein Feuersystem. Es gibt Wasser, es gibt Abwasserkanäle. Sie ist so konzipiert, dass jemand überleben oder entkommen kann», sagt derweil Thaddeus Gabryszewski, ein Fachmann im Bereich Verteidigungsanlagen, der die Pläne in Augenschein genommen hat.

Putin könnte sich schlimmstenfalls in Residenz verschanzen

«Putin hat grosse Angst davor, kein vollkommen legitimer Führer Russlands zu sein», sagt Michael Kimmage, ein ehemaliger Beamter des US-Aussenministeriums, der sich auf die Russland- und Ukraine-Politik spezialisiert hat. «Da er weiss, dass seine Legitimität durch Wahlen nicht vollständig gesichert ist, wird er versuchen, seine persönliche Sicherheit durch einen Komplex gut verteidigter Privatresidenzen zu maximieren.» Sollte es in Russland zum Bruch oder zu Aufständen gegen die Regierung kommen, könnte sich Putin also schlimmstenfalls über Tage oder gar Wochen in seinem Bunker verschanzen. Dabei wäre die Residenz am Schwarzen Meer wohl bei weitem nicht der einzige mögliche Rückzugsort.