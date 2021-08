Suche geht weiter - Das vermisste Pony ist vermutlich nicht mehr am Leben

Das Pony war erst seit einem Tag in einer Pferdepension in Buochs untergebracht.

Auf dieser Sandbank in Buochs sprang das Pony in die Engelberger Aa und wurde von der Strömung mitgerissen.

Vom Pony, das am Dienstag kurz nach Mittag in Buochs unverhofft einen Sprung in die Engelberger Aa machte und in der Folge durch die Strömung erfasst und mitgerissen wurde, fehlt bisher jede Spur. «Wir haben auch während der Nacht temporäre Kontrollgänge durchgeführt und nach dem Tier gesucht, sagt Pius Bernasconi, stellvertretender Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei der Kantonspolizei Nidwalden auf Anfrage. Auch am Mittwoch geht die Suche durch die Seepolizei weiter.