Credit Suisse & Schweizer Regierung: Ein Kommentare der Medien

«Ein Zombie ist weg, doch ein Monster entsteht».

«Die UBS soll aufputzen, was die Credit Suisse angerichtet hat», schreibt die «Neue Zürcher Zeitung». Der Staat solle nie mehr eine marode Bank stützen müssen, hiess es vor 15 Jahren – und doch dürfe die Credit Suisse nicht untergehen. «Nun wird die UBS erst recht too big to fail.»