Folgen des Coronavirus : Das Viktoria Jungfrau schliesst bis auf weiteres seine Tore

Es war über Jahrzehnte der strahlende Stern Interlakens, nun werden im Grandhotel Viktoria die Lichter gelöscht. Wegen der aktuellen Corona-Situation wird der Betrieb eingestellt – vorerst.

Die Auslastung des Grandhotels Viktoria war während der Sommermonate «besser als erwartet». Dank der Nachfrage von Schweizer Gästen, wie die Besitzerin des Belle-Epoque-Hotels, die Michel-Reybier-Gruppe, am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Wegen der zuletzt verkündeten Covid-Massnahmen hat sich das Unternehmen jedoch dazu entschieden, das Hotel zu schliessen – zumindest vorübergehend. «Die Umsetzung der jüngsten kantonalen und eidgenössischen Massnahmen wird unweigerlich zu einer Abnahme der Besucherzahlen und einem Nachfragerückgang in der Region führen», so Sprecher Kai Simon. Das Hotel werde daher geschlossen, die Zeit solle für Weiterentwicklung genutzt werden. Am 1. November wird der Betrieb heruntergefahren.