Chef des Robert-Koch-Instituts : «Das Virus ist gefährlicher geworden»

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler ist besorgt über die Auswirkungen der Virusmutationen. Vor allem die Ausbreitung der Varianten müsse nun gestoppt werden, so könnten diese doch gefährlicher sein als das ursprüngliche Virus.

Lothar H. Wieler, Präsident vom Robert Koch-Institut (RKI), sagte am Freitag an einer Pressekonferenz, das Virus habe soeben einen «Boost» bekommen.

Die deutlich ansteckendere Coronavirus-Variante, die zuerst in Grossbritannien entdeckt wurde, breitet sich in Deutschland aus. Die Variante B.1.1.7 sei bis Anfang dieser Woche in 13 Bundesländern nachgewiesen worden, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Freitag in Berlin. Die Virusvariante mache inzwischen einen Anteil «von etwas weniger als sechs Prozent» aus und sei in den vergangenen Wochen «immer häufiger» nachgewiesen worden.